Büyükada'da Yangın (3)
36 dakika önce
Büyükada'da çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Büyükada'da çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıca, Büyükada'ya Maltepe
'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.
Yangına müdahale sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:40 Kaynak: AA
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