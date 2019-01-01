Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangın (4)

Büyükada'da Yangın (4)

1 saat önce

Büyükada'da bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükada'da bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nizamoğlu Mahallesi Yörük Ali mevkisindeki bir ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, bölgeye Maltepe'den itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı da yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahşap ahır kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 9 atın öldüğü, yaralanan 3 atın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlerce tedavi altına alındığı belirtildi.

Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Maltepe, İtfaiye, Güncel
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