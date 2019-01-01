Büyükada'da Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.
51 dakika önce
IHAAW135257-ASA/01-01-2019- Büyükada'da yangın çıktı.
IHAAW135257-ASA/01-01-2019
- Büyükada'da yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 01.01.2019 13: 52: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:58 Kaynak: İHA
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