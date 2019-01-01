Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.

Büyükada'da Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.

51 dakika önce

IHAAW135257-ASA/01-01-2019- Büyükada'da yangın çıktı.

Büyükada'da Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi., System.String[]
IHAAW135257-ASA/01-01-2019

- Büyükada'da yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 01.01.2019 13: 52: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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