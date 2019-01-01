Büyükada'da Yangın Kontrol Altına Alındı
1 saat önce
- Duman görüntüsü İSTANBUL - Büyükada'da bir at ahırında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.
- Duman görüntüsü İSTANBUL - Büyükada'da bir at ahırında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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