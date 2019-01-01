Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Büyükada'da Yangın Kontrol Altına Alındı

1 saat önce

- Duman görüntüsü İSTANBUL - Büyükada'da bir at ahırında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

- Duman görüntüsü İSTANBUL - Büyükada'da bir at ahırında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu! AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi

Marmara Ereğlisi'nde Korkutan Manzara! Deniz, 20 Metre Çekildi AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:29:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangın Kontrol Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]