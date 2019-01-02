Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangında Yaralan Atlar, Tedavi Altına Alındı

Büyükada'da Yangında Yaralan Atlar, Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Büyükada'da yangında yaralan atlar, tedavi altına alındıİSTANBUL - Büyükada'da bir ahırda çıkan yangında yaralanan atlar, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Büyükada'da yangında yaralan atlar, tedavi altına alındı

İSTANBUL - Büyükada'da bir ahırda çıkan yangında yaralanan atlar, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Büyükada'da dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, 3 at ise yaralanmıştı. Yaralanan atlar İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen atların vücudundaki yanıklar dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Genel
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