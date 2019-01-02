Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangında Yaralan Atlar, Tedavi Altına Alındı

Büyükada'da Yangında Yaralan Atlar, Tedavi Altına Alındı

58 dakika önce

Büyükada'da bir ahırda çıkan yangında yaralanan atlar, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Büyükada'da Yangında Yaralan Atlar, Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Büyükada'da bir ahırda çıkan yangında yaralanan atlar, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Büyükada'da dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, 3 at ise yaralanmıştı. Yaralanan atlar İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen atların vücudundaki yanıklar dikkat çekti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Güncel
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