Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangında Yaralanan Atlar Kamyonlara Yüklenerek, Tedavi İçin Götürüldü

Büyükada'da Yangında Yaralanan Atlar Kamyonlara Yüklenerek, Tedavi İçin Götürüldü

22 dakika önce

Büyükada'da yangında yaralanan atlar kamyonlara yüklenerek, tedavi için götürüldü.

Büyükada'da yangında yaralanan atlar kamyonlara yüklenerek, tedavi için götürüldü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

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