Büyükada'da Yangında Yaralanan Atlar Kamyonlara Yüklenerek, Tedavi İçin Götürüldü
22 dakika önce
Büyükada'da yangında yaralanan atlar kamyonlara yüklenerek, tedavi için götürüldü.
Büyükada'da yangında yaralanan atlar kamyonlara yüklenerek, tedavi için götürüldü
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:23 Kaynak: İHA
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