Büyükada'da Yangında Yaralanan Atlardan Biri Öldü
2 saat önce
Büyükada'da 1 Ocak günü ahırda çıkan yangında yaralanarak tedavi altına alınan atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Büyükada'da 1 Ocak günü ahırda çıkan yangında yaralanarak tedavi altına alınan atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Büyükada' Nizamoğlu Mahallesi'nde 1 Ocak günü iki ahırda yangın çıkmıştı. Yangında 9 at telef olurken, 3 at ise yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralanan 3 at İstanbul Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. 17 gündür veterinerlik fakültesinde tedavi gören atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
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