Son Dakika Haberleri: Büyükada'da Yangında Yaralanan Atlardan Biri Öldü

Büyükada'da Yangında Yaralanan Atlardan Biri Öldü

1 saat önce

Büyükada'da yangında yaralanan atlardan biri öldüİSTANBUL - Büyükada'da 1 Ocak günü ahırda çıkan yangında yaralanarak tedavi altına alınan atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyükada'da yangında yaralanan atlardan biri öldü

İSTANBUL - Büyükada'da 1 Ocak günü ahırda çıkan yangında yaralanarak tedavi altına alınan atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Büyükada' Nizamoğlu Mahallesi'nde 1 Ocak günü iki ahırda yangın çıkmıştı. Yangında 9 at telef olurken, 3 at ise yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralanan 3 at İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. 17 gündür veterinerlik fakültesinde tedavi gören atlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

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