Adalar Müzesi Büyükada Aya Nikola ana binasında 'Bisiklet üzerinde 137 Yıl' temasıyla, ünlü yazarlardan sporculara, tarihi kişiliklerden, yerel halka bisikletle büyüyen, ada yollarını bisikletle arşınlayan pek çok Adalı'nın, yolu Adalar'dan geçenlerin bisikletleri, aksesuarları, sözlü tarih anlatıları ve hatıralarının yer aldığı bir sergi açılıyor. Yarın açılacak 'Bisiklet Sergisi', yıllar içinde neredeyse Adalar'ın sembolu haline dönüşmüş bisikletin tarihine, İstanbul 'a ve özellikle de Adalar'a gelerek yaygınlaşmasına ışık tutuyor.

Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Büyükada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ADALAR'DA BİSİKLET SERGİSİ: 'BİSİKLET ÜZERİNDE 137 YIL' - Son Dakika

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