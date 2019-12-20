Büyükada'daki fayton parktaki ahırlar ve faytonların havadan görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükada'daki fayton parktaki ahırlar ve faytonların havadan görüntüsü - Son Dakika

Büyükada'daki fayton parktaki ahırlar ve faytonların havadan görüntüsü

6 saat önce

BÜYÜKADA'DAKİ FAYTON PARKTAKİ AHIRLAR VE FAYTONLARIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ.

İSTANBUL -BÜYÜKADA'DAKİ FAYTON PARKTAKİ AHIRLAR VE FAYTONLARIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Büyükada'daki fayton parktaki ahırlar ve faytonların havadan görüntüsü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:36 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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