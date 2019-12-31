Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi - Son Dakika

Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi

6 saat önce

Büyükada'da 105 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından gözler karantina ahırlarına çevrildi.

Büyükada'da 105 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından gözler karantina ahırlarına çevrildi. Özel izinle ahırlara giren hayvanseverler ahırları fotoğraflarken, hayvanseverler atların zayıf düştüğünü söyledi.

Büyükada'da 105 ata ruam hastalığı teşhisi konulmuş, atlar itlaf edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde fayton eylemine başlayan hayvanseverler, Büyükada'da atların tutulduğu karantina ahırlarına özel izinle girdi. İSPARK ahırlarında tutulan atları gören hayvanseverler, o anları fotoğrafladı. Hayvanseverler, ahırlardaki atların zayıf düştüğünü söyleyerek, atların sağlığının iyi olmadığını söyledi. Öte yandan atların içler acısı hali fotoğraflarda atların zayıf düştüğü görüldü. Hayvanseverler sürecin takipçisi olacaklarını da söyledi.

(İHA)

Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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Büyükada'daki karantina ahırları görüntülendi
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