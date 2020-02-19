Büyükada'daki toplantıya ilişkin davanın sanıkları mütalaaya karşı savunma yaptı - Son Dakika
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Büyükada'daki toplantıya ilişkin davanın sanıkları mütalaaya karşı savunma yaptı

7 saat önce

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı.

Büyükada'daki toplantıya ilişkin davanın sanıkları mütalaaya karşı savunma yaptı, System.String[]

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada, sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları soruldu.

Sanık Taner Kılıç, 27 Ağustos 2014 ile 27 Kasım 2014 arasında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının iddia edildiğini belirterek, "Benim tek bir GSM aboneliğim ve tek bir IMEI numaram vardır. İddia edildiği gibi sürekli telefon numarası değiştirmedim, paket hat kullanmadım. Ben bu iddiayla gözaltına alındım. Ancak ByLock kullanmadığımı gayet iyi bildiğim için endişe etmedim, serbest bırakılacağımı düşündüm. Bu uygulamayı kullanmadığımı her aşamada ifade ettim. MİT'ten gelen teknik bilgide hata olduğunu düşünüyorum. Tüm bilgi ve belgelerin yeniden gözden geçirilmesi faydalı olacaktır." diye konuştu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırıldığı dönem kendisinin bu bankadaki parasını çektiğini savunan Kılıç, "Bank Asya hesabımda otomatik ödemeler, havale, para çekme gibi olağan banka işlem hareketleri dışında bir şey yoktur. Büyükada davası dosyasına son gün dahil edildim. Büyükada toplantısının suç teşkil eden bir durumu yoktur. İnsan hakları savunucuları olarak toplumsal ahlakı yüksek ve saygın insanlarız. Bu davayla itibarsızlaştırılmaya çalışılıyoruz. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer bazı sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma, sanık savunmaları ve avukat beyanlarına devam edilmek üzere 3 Nisan'a ertelendi.

Mütalaadan

Mütalaada, sanık Taner Kılıç hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, diğer sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu hakkında ise "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar Peter Frank Steudtner, Ali Ghravi, İlknur Üstün, Nalan Ekrem ve Muhammed Şeyhmus Özbekli hakkında ise "örgüte yardım etmek" suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat kararı verilmesi isteniyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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