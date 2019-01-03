Büyükada'daki Yangın

İlk inceleme sonucunda Büyükada'daki yangının, ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığının belirlendiği bildirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak saat 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine Adalar
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk inceleme sonucu yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığı belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 atın öldüğü, 4 atın yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, 7 atın da zarar görmeksizin kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılması amacıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.