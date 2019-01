Büyükada'daki yangın anı kamerada

Büyükada'daki yangın anı kameradaBüyükada'daki yangında 9 at telef oldu, 3 atın da durumu ağırİSTANBUL - Büyükada'da ahırların olduğu bölgede çıkan ve ormana yayılan yangın saniye saniye kameralara yansıdı. Yangın sonrası alanda yapılan incelemeyle 9 atın telef olduğu ortaya çıkarken, ağır yaralı olduğu öğrenilen 3 at, İBB ekipleri tarafından tedavi altına aldı.Büyükada'da ahırların olduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle dolayı yangın çıkmıştı. Ormanlık alana da yayılan yangın kameralara da saniye saniye yansırken İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına almıştı. Söndürülen yangın sonrasında ise 9 atın telef olduğu ortaya çıktı. 3 atın da yangın nedeniyle ağır yaralı olduğu öğrenildi. Yaralı atlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Ekiplerin yangının çıktığı alanda çalışmaları sürüyor."3'ü ağır yaralı, 9 at telef oldu"9 atın telef olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden ve yangını duyduğu an olay yerine koşan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, "3'ü ağır yaralı, 9 at telef oldu. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Hemen olay yerine geldik, yaralı atlar İBB ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere götürülecek" dedi.