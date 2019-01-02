Büyükada'daki Yangında Atların Telef Olduğu Ahırlar Havadan Görüntülendi
25 dakika önce
Büyükada'da dün çıkan yangında hayvanların telef olduğu ahırlar, drone ile havadan görüntülendi.
Büyükada'da dün çıkan yangında hayvanların telef olduğu ahırlar, drone ile havadan görüntülendi.
Büyükada Nizamoğlu Mahallesi'nde dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, ahırlar kullanılamaz hale gelmişti. Yanan ahırlar drone ile havadan görüntülendi. Yangından sonra olay yerinde ekiplerin detaylı çalışmalar yaptığı görüldü.
Yangında yaralanan 4 at ise İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:44 Kaynak: İHA
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