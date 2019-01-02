Son Dakika Haberleri: Büyükada'daki Yangında Atların Telef Olduğu Ahırlar Havadan Görüntülendi

Büyükada'daki Yangında Atların Telef Olduğu Ahırlar Havadan Görüntülendi

25 dakika önce

Büyükada'da dün çıkan yangında hayvanların telef olduğu ahırlar, drone ile havadan görüntülendi.

Büyükada'daki Yangında Atların Telef Olduğu Ahırlar Havadan Görüntülendi, System.String[]
Büyükada'da dün çıkan yangında hayvanların telef olduğu ahırlar, drone ile havadan görüntülendi.

Büyükada Nizamoğlu Mahallesi'nde dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, ahırlar kullanılamaz hale gelmişti. Yanan ahırlar drone ile havadan görüntülendi. Yangından sonra olay yerinde ekiplerin detaylı çalışmalar yaptığı görüldü.

Yangında yaralanan 4 at ise İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

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