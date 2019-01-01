Son Dakika Haberleri: Büyükada'daki Yangında Yaralanan Atlar Tedavi İçin Bakımevine Götürüldü

Büyükada'daki Yangında Yaralanan Atlar Tedavi İçin Bakımevine Götürüldü

1 saat önce

BÜYÜKADA'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Büyükada'daki Yangında Yaralanan Atlar Tedavi İçin Bakımevine Götürüldü, System.String[]
BÜYÜKADA'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti. Yangında yaralanan 3 at, tedavileri için ekipler tarafından bir kamyonete bindirilerek Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:45 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükada'yı Alevler Sardı: 9 At Telef Oldu! MHP'li Lideri Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Kafası Hediye Edildi

AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 19:22:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükada'daki Yangında Yaralanan Atlar Tedavi İçin Bakımevine Götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]