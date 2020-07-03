Büyükada davasında karar - Son Dakika

Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.



Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ile Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu'nun, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Nejat Taştan ile sanık avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından davayı karara bağladı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Taner Kılıç'ı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl hapse çarptıran mahkeme, sanıkların eylemlerinin 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçu olarak kabul edildiğini belirterek, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli'nin 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.



Sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmadığını belirten üye hakim, ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerektiğini söyleyerek, karara muhalefet şerhi koydu.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticisi Taner Kılıç hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL