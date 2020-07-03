Büyükada davasında karar - Son Dakika

Büyükada davasında karar

Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Kamuoyunda 'Büyükada' davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

Halil Altıntop, Bayer Münih'in U16 takımının yardımcı antrenörü oldu
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ile Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu'nun, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Nejat Taştan ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından davayı karara bağladı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Taner Kılıç'ı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl hapse çarptıran mahkeme, sanıkların eylemlerinin 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçu olarak kabul edildiğini belirterek, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli'nin 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmadığını belirten üye hakim, ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerektiğini söyleyerek, karara muhalefet şerhi koydu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticisi Taner Kılıç hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezası talep edilmişti.

(İrem Demir/İHA)

Taner Kılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükada davasında karar - Son Dakika

Son Dakika

17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:40 2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:25 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
21:12
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
18:03
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
17:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 22:40:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükada davasında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]