BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR (1) - Son Dakika

BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR (1)

6 saat önce

BÜYÜKADA'da yaptıkları toplantıya ilişkin 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıkması bekleniyor.

BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR (1), System.String[]

BÜYÜKADA'da  yaptıkları toplantıya ilişkin 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıkması bekleniyor.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem ve Nejat Taştan katıldı. Duruşma sanık Taner Kılıç'ın savunması ile sürüyor.

GEÇEN CELSE MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 tutuksuz sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada savcı, geçen celse esas hakkındaki mütalaasını bildirmişti. Savcı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu'nun ise "Silahlı terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C) yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istemişti.  Diğer 5 sanığın ise beraatleri talep edilmişti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Öte yandan duruşma öncesinde, adliye önündeki meydanda, Taner Kılıç'ın da yer aldığı bazı sanıklar ile Uluslararası Af Örgütü ve 9 sivil toplum örgütü temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı.

Görüntü Dökümü:

Basın açıklamasından görüntü.

-Genel ve detaylar.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:00 Kaynak: DHA
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