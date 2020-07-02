BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika

BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

KAMUOYUNDA "Büyükada davası" olarak bilinen Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın da aralarında olduğu 6 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada yarın karar verilmesi bekleniyor.

KAMUOYUNDA "Büyükada davası" olarak bilinen Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın da aralarında olduğu 6 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada yarın karar verilmesi bekleniyor.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda "Büyükada davasıö olarak bilinen davanın savcılık mütalaasında, sanıkların terör örgütleri ve üyeleriyle bağlantıları ayrıntılarıyla açıklandı.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

18 FARKLI HAT KULLANDIĞI TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI

Savcılığın mütalaasında sanık Taner Kılıç'ın 18 farklı GSM hattı kullandığı cep telefonu üzerinden FETÖ'nün gizli yazışma programı Bylock kullandığının tespit edildiği bildirildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra örgütün bankası Bank Asya'ya para yatırdığı, hesap işlemlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, kız kardeşinin eşinin, hakkında yakalama kararı olan, firari Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış olduğu mütalaada bildirildi. Sanık Taner Kılıç'tan ele geçirilen dijital materyallerde Gezi Parkı eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili örgütlerin lehine kamuoyu oluşturma yönelik hazırlanmış metinler bulunduğu belirtilen mütalaada, sanığın cep telefonunda FETÖ elebaşı Gülen'e ait bir video bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi

GÜNEY KORE ANKARA BÜYÜKELÇİSİNE, TÜRKİYE'YE GAZ VERMEYİN MEKTUBU

Mütalaada diğer sanıklarla ilgili açıklanan deliller ise şöyle:

Sanık İdil Eser'den ele geçirilen dokümanlarda ise, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye'de insan haklarının ağır tehlike altında olduğu iddiasıyla gaz ihracatı yapılmaması için Güney Kore Ankara Büyükelçiliği'ne yazılmış belgeler bulundu. Sanık Nejat Taştan'ın FETÖ ve PKK/KCK, DHKP/C terör örgütü üyeleriyle 'bağış', 'borç iade' açıklamalarıyla banka hesap hareketleri ile telefon görüşmeleri belirlendi. Sanık Günal Kurşun'un da FETÖ üyeleri ve şirketleri ile arasında para hareketleri tespit edildi. Sanık Özlem Dalkıran'ın MGK kararlarıyla, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplarla bağlantıları gerekçesiyle, kapatılan derneklerle para hareketleri tespit edildi. Sanık Veli Acu'nun da terör örgütü PKK/KCK üyeleriyle telefon görüşmeleri ve para trafiği belirlendi.

Savcılık Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu'nun ise "Silahlı terör örgütlerine yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istedi. Davada yargılanan diğer 5 sanığın ise beraatları talep edildi.


Taner Kılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:54 Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]