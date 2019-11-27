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BÜYÜKADA DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI (1)
6 saat önce
Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 5 sanığın ise "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 5 sanığın ise beraatleri talep edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam ediyor.
- İstanbul
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