Son Dakika Haberleri: Büyükada davasında savcı mütalaasını açıkladı
Son Dakika Güncel Büyükada davasında savcı mütalaasını açıkladı - Son Dakika

Büyükada davasında savcı mütalaasını açıkladı

7 saat önce

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın Silahlı terör örgütüne üye olma ve Silahlı terör örgütüne yardım etme suçlarından yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın Silahlı terör örgütüne üye olma ve Silahlı terör örgütüne yardım etme suçlarından yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, 5 sanığın ise Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 5 sanığın ise beraatleri talep edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam ediyor.

Büyükada davasında savcı mütalaasını açıkladı

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
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