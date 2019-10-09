Büyükada davasında yargılamaya devam edildi

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçlarından 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması mütalaa hazırlanması için ertelendi.



Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan yargılandığı davada yargılamaya devam edildi.



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle mütalaayı hazırlamak için ek süre talep etti.



Sanık avukatları, bu aşamada taleplerinin olmadığını ve mütalaaya ilişkin savunma yapacaklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaa hazırlaması için ek süre vererek, duruşmayı erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticisi Taner Kılıç hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıklar için ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında ceza talep ediliyor. - İSTANBUL