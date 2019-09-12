Son Dakika Haberleri: Büyükada'nın çözülemeyen ulaşım problemi: Tek sorumlu fayton mu?
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Büyükada'nın çözülemeyen ulaşım problemi: Tek sorumlu fayton mu?

1 saat önce

Büyükada'nın çözülemeyen ulaşım problemi: Tek sorumlu fayton mu? Büyükada'da faytıncular ve adalılar ile konuştuk.

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Büyükada'nın çözülemeyen ulaşım problemi: Tek sorumlu fayton mu? Büyükada'da faytıncular ve adalılar ile konuştuk

Büyükada'nın çözülemeyen ulaşım problemi: Tek sorumlu fayton mu?

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:12 
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