Büyükada'nın çözülemeyen ulaşım problemi: Tek sorumlu fayton mu?
1 saat önce
Büyükada'nın çözülemeyen ulaşım problemi: Tek sorumlu fayton mu? Büyükada'da faytıncular ve adalılar ile konuştuk
İstanbul'un en turistik yerlerinden biri Büyükada. Kışın ortalama nüfusu 16 bin olan Büyükada yazın gelmesiyle canlanıyor ve nüfus bir anda 70 bine dayanıyor. Bu sayıya günü birlik ziyaretçiler de eklenince ada nüfusu iki katına çıkıyor.
Bu durum her ne kadar esnafın yüzünü güldürse de yaz kış Büyükada'da yaşayanlar açısından durum pek iç açıcı değil. Çünkü yaz aylarında iki katına çıkan nüfus, yaşamdan ulaşıma kadar pek çok alanda soruna neden oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:15
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