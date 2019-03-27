Son Dakika Haberleri: Büyükada Rum Yetimhanesi Havadan Görüntülendi

Büyükada Rum Yetimhanesi Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Tolga İLGİNER- İstanbul DHA - AVRUPA'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı Büyükada eski Rum Yetimhanesi havadan fotoğraflandı.

Büyükada Rum Yetimhanesi Havadan Görüntülendi, System.String[]
Tolga İLGİNER- İstanbul DHA - AVRUPA'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı Büyükada eski Rum Yetimhanesi havadan fotoğraflandı. Tehlike altındaki 7 kültürel miras alanından biri olan yetimhane çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

1964'te kilit vurulana kadar çok sayıda yetime yuva oldu. 54 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı ve bugün artık yok olmanın eşiğine geldi. Yetimhanenin çatısından geriye pek bir şey kalmadı, duvarlarında gedikler açıldı, zemininde çökmeler oluştu. Europa-Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından, 2018 yılı 'Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Programı'na seçilen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin son durumunu havadan fotoğraflandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:39 Kaynak: DHA

İstanbul, Avrupa, Güncel
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