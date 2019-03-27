Büyükada Rum Yetimhanesi Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Tolga İLGİNER- İstanbul DHA - AVRUPA'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı Büyükada eski Rum Yetimhanesi havadan fotoğraflandı.
Tolga İLGİNER- İstanbul DHA
- AVRUPA'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı Büyükada eski Rum Yetimhanesi havadan fotoğraflandı. Tehlike altındaki 7 kültürel miras alanından biri olan yetimhane çökme tehlikesiyle karşı karşıya.
1964'te kilit vurulana kadar çok sayıda yetime yuva oldu. 54 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı ve bugün artık yok olmanın eşiğine geldi. Yetimhanenin çatısından geriye pek bir şey kalmadı, duvarlarında gedikler açıldı, zemininde çökmeler oluştu. Europa-Nostra ve Avrupa
Yatırım Bankası tarafından, 2018 yılı 'Tehlike Altındaki 7 Kültürel Miras Programı'na seçilen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin son durumunu havadan fotoğraflandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:39 Kaynak: DHA
31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu
İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
TOKİ 32 İlde 242 Arsayı Satışa Sundu
AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi