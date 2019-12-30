"Büyükada'ya en az 30'dan fazla veterinere ihtiyaç var" - Son Dakika
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"Büyükada'ya en az 30'dan fazla veterinere ihtiyaç var"

6 saat önce

Hayvan Hakları Aktivistleri üyesi Onur Kavrık, Büyükada'daki karantina koşullarının, atların sağlığını, güvenliğini ve konforunu sağlaak açısından yetersiz olduğunu bildirdi.

Hayvan Hakları Aktivistleri üyesi Onur Kavrık, Büyükada'daki karantina koşullarının, atların sağlığını, güvenliğini ve konforunu sağlaak açısından yetersiz olduğunu bildirdi.

Saraçhane Parkı'nda 11 gündür faytonlara koşulan atlar için "Yaşam Nöbeti" tutan hayvan özgürlüğü aktivistleri, Adalar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklaması düzenledi.

Hayvan özgürlüğü aktivistleri adına açıklamayı yapan Kavrık, yetkililerle yaptıkları görüşmeler neticesinde cuma günü Adalar'daki atların durumunu gözlemlediklerini söyledi.

Bu gözlem sonrası atların barındıkları ahırların durumuna ilişkin bilgiler paylaşan Kavrık, "Hayvanların kaldığı yerler ahır bile denemeyecek derme çatma barakalardan oluşup büyük bir yıkım içinde olduğunu gördük. Ayrıca gereken dezenfekte işlemlerinin yapılmamış olduğunu ve atlara gereken bakımı yapacak veteriner ve seyis desteğinin yeterli olmadığı tespit ettik. Yapılan gözlem şu anki karantina koşullarının atların sağlığını, güvenliğini ve konforunu sağlamak açısından yetersiz olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Taleplerinin atların Adalar'dan uzaklaştırılması ve bu uzaklaştırma tarihine kadar Adalar'daki karantina koşullarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun şekilde iyileştirilmesi olduğunu belirten Kavrık, atların yeni ve güvenli karantina ahırları kurularak buralara alınıp, gerekli yem, yetkin seyis ve veteriner desteklerinin artırılmasını istediklerini dile getirdi.

Yaşam Nöbeti'nde bulunan aktivistler olarak sürecin takipçisi olduklarını ifade eden Kavrık, "İBB ve İstanbul Tarım Orman Müdürlüğü tarafından gereken yetkin veteriner hekim, ilaç ve yem desteklerinin arttırılması gerekmektedir. İlgili mercilerden bu eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

- Bin 800 at için 5-6 veteriner var

Aktivistlerden Funda Gül Özdem de Büyükada'daki bin 184 atın 650'sinin İSPARK'a ait sahada kaldığını bildirerek atların, beslenme, sağlık ve yaşam koşullarıyla ilgili endişeleri bulunduğunu belirtti.

İlk günden bu yana atlı faytonların tamamen kaldırılmasını talep ettiklerini vurgulayan, Özdem, şunları kaydetti:

"Buradaki süreç tamamı kaldırıldıktan sonra başlayacak. Atların sağlıklı yaşam alanlarına yerleştirilmeleri ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Bütün yetkililerden yüzdeler konuşulmadan atlı faytonların tümden kaldırılacağını açıklamalarını bekliyoruz. Bugün 17.30'da arkadaşlarımız Adalar Kaymakamlığı'nda denetim sonrası görüşlerini aktaracakları bir toplantıya katılacak. Bin 800 at için 5-6 veteriner var ama orada en az 30'dan fazla veterinere ihtiyaç var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi imkanları itibariyle büyük bir belediye. Atlar için fon ayıramayacak bir belediye değil. Bunun da karşılanmasını istiyoruz."

Çadırlarda "Yaşam Nöbeti" tutan hayvanseverler yağış nedeniyle oluşan çamura karşı getirdikleri paletleri zemine döşedi.

Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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