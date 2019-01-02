Son Dakika Haberleri: Büyükada Yangınında Atların Telef Olduğu Ahırlar Havadan Görüntülendi

Büyükada Yangınında Atların Telef Olduğu Ahırlar Havadan Görüntülendi

43 dakika önce

Büyükada yangınında atların telef olduğu ahırlar havadan görüntülendiİSTANBUL - Büyükada'da dün çıkan yangında hayvanların telef olduğu ahırlar, drone ile havadan görüntülendi.

Büyükada yangınında atların telef olduğu ahırlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Büyükada'da dün çıkan yangında hayvanların telef olduğu ahırlar, drone ile havadan görüntülendi.
Büyükada Nizamoğlu Mahallesi'nde dün iki ahırda çıkan yangında 9 at telef olmuş, ahırlar kullanılamaz hale gelmişti. Yanan ahırlar drone ile havadan görüntülendi. Yangında sonra olay yerinde ekiplerin detaylı çalışmalar yaptığı görüldü.
Yangında yaralanan 4 at ise İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

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