BÜYÜKADA'YI "SALYA" SARDI - Son Dakika

BÜYÜKADA'YI "SALYA" SARDI

01.05.2021 10:05

Büyükada'yı deniz salyası da olarak bilinen müsilaj sardı.

Büyükada'yı deniz salyası da olarak bilinen müsilaj sardı.

Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası, adalıları endişelendirdi. Kokusundan rahatsız olan adalılar, sahile hava almaya bile gidemediklerini belirtirken, adayı saran deniz salyası havadan drone ile görüntülendi.

'NORMAL BİR KİRLİLİK OLMADIĞI ÇOK BELLİ"

Marmara Denizi'nde sık sık görülmeye başlanan deniz salyası da olarak bilinen müsilaj şimdi de Büyükada'yı sardı.

Sahildeki görüntünün hiç hoş olmadığını söyleyen Büyükada sakini Rümeysa Uzun, 'Arkadaşlarımla sahile gezmeye geldik. Ancak denizin çok kirli olduğunu fark ettik. Başlarda denizde ne olduğunu anlamadık ama normal bir kirlilik olmadığı çok belliydi. Kokusu çok kötü. Görüntüsü de hiç hoş değil. Bir adalı olarak denizlerdeki bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Geçen senelerde sahilde böyle bir şey görmemiştik" dedi.

'KOKUDAN DURAMIYORUM"

Artık adada sahil havası bile almanın mümkün olmadığını belirten Merve Çelik de 'Sahile hava almak için geldim. Ancak sahilin pek hava alınacak hali kalmamış. Şu an kokudan duramıyorum. Denizin bu kötü haliyle temiz nefes almak pek mümkün olmuyor" diye konuştu.

'FAZLA GÖRÜLMEYE BAŞLADI"

Gün geçtikçe deniz salyalarının arttığını söyleyen Ozan Emre Gündürü ise, 'Sahile çok seyrek geliyorum. Deniz salyalarının özellikle kokusu bizi çok rahatsız ediyor. Bu şikayetlerimizi belediyeye bildirmemize rağmen bir dönüş alamadık. Deniz gün geçtikçe deniz salyaları yüzünden daha kötü olmaya başladı. Eskiden bu kadar çok yoktu son zamanlarda daha fazla deniz salyası görülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKADA'YI SALYA SARDI
BÜYÜKADA'YI SALYA SARDI
BÜYÜKADA'YI SALYA SARDI
BÜYÜKADA'YI SALYA SARDI

Marmara Denizi, Büyükada, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKADA'YI 'SALYA' SARDI - Son Dakika


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