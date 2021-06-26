Üye Girişi
Büyükakın; "100 Yıl Önce İzmit'ten Yanan Bağımsızlık Ateşi, Kurtuluş Savaşımızın Kilometre Taşı Olmuştur" - Son Dakika

Büyükakın; "100 Yıl Önce İzmit'ten Yanan Bağımsızlık Ateşi, Kurtuluş Savaşımızın Kilometre Taşı Olmuştur"

26.06.2021 11:06
Büyükakın;

28 Haziran İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.

28 Haziran İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "100 yıl önce bugün İzmit'ten yanan bağımsızlık ve özgürlük ateşi, Anadolu'daki kurtuluş mücadelesine feyiz vermiş, Kurtuluş Savaşı'nın kilometre taşlarından biri olmuştur. Türk milleti, ne büyük acılar çekerse çeksin, ne kadar büyük kayıplar verirse versin, esir edilemeyeceğini, bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini İzmit'ten tüm dünyaya haykırmıştır" dedi.

Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"14 Kasım 1918'de İngiliz, Fransız ve İtalyan savaş gemileri İzmit Körfezi'ne girdi. Bir Fransız gemisinden inen iki sandal dolusu asker, karaya çıktı ve şehirdeki iki binayı zorla işgal etti. İşte o andan itibaren İzmit'in düşman kuvvetleri tarafından işgali başladı. İzmit sokaklarında İngiliz ve Fransız askerleri görünür oldu. 1920'de Fransızlar ve İngilizler gitti, İzmit sokaklarında Yunan askerlerinin botları yankılandı. İşgal yıllarında Ermeni ve Rum çeteleriyle Yunan askerleri birlikte İzmit ve çevresinde katliamlar yaptı. İzmit'te 8 ay süren Yunan işgali felaketlerle dolu acılı bir dönem oldu.

Bir yandan Anadolu'da Milli Mücadelemiz devam ediyor, bir yandan Kuvayı Milliye birlikleri ve yerel direnişçiler, şehri kurtarmak için savaşıyordu. Bu gelişmeler yaşanırken Yunan gemilerinin topları körfez kıyılarını dövüyordu. İzmit halkı yiyecek ekmek bulamaz hale gelmişti. 20 Haziran'ı 21 Haziran'a bağlayan gece milli birliklerin başlattığı taarruz sonuç vermeye başladı. Düşman, tüm gücüne ve takviye birliklerine rağmen, yerel güçlerle de birleşen milli kuvvetler karşısında tutunamadı. ve tarihler 28 Haziran 1921'i gösterdiğinde, işgalci Yunan askerleri İzmit'ten bir daha geri dönmemek üzere çekip gitti.

Yunan donanması bir yandan kaçarken, bir yandan da sahilleri bombardımana tutuyor, zalim Yunan askeri evleri ateşe veriyor, şehri yakıp yıkıyordu. Dönemin gazeteleri İzmit'i terk eden Yunan askerlerinin kaçmadan önce halka yaptıkları eziyet ve zulmü yazıyor, yüzlerce İzmitliyi şehit ettiğinden bahsediyordu. Yunan askerleri çekildiğinde sadece İzmit değil, Kocaeli bölgesinden geriye bir katliam manzarası kalmıştı. Masum halk kurşuna dizilmiş, evler yakılmış, camiler harap edilmiş, hayvanlar telef edilmişti. Yunanlıların İzmit'ten çekilmeden önce 300 Müslümanı şehit ettiği ve dükkanlarla yüzden fazla evi yaktıkları da günümüze ulaşan belgelerde yer alıyor.

Şehirde yaşayanlar, düşman askerinin kaçmasının ardından İzmit'e giren kahraman askerlerimizi büyük bir sevinç ve mutlulukla karşıladı. Nihayet insanlık dışı Yunan zulmü bitmiş, Türk'ün gücü, kudreti ve adaleti, yine yedi düveli dize getirmişti.

Dönemin İstanbul ve Anadolu'da yayınlanan gazeteleri "Kahraman Ordumuz İzmit'e Şanlı Bayrağımızı Dikti" manşetini atarken haberlerde, "Ordumuzun karşısında artık tutunamayacaklarını anlayan Yunanlılar, her gün limana getirdikleri vapurlarla Türk ve Müslüman evlerinden yağma ettikleri eşyaları tek tek taşıyor, İzmit'i tahliye ediyorlardı. Kahraman ordumuzu gören kardeşlerimiz sevinçlerinden ağlıyordu. Artık İzmit düşmanın çizmelerinden tahlis edilmiştir. Ordumuzun al sancağı gözyaşları ve selamlarla karşılanmıştır. İzmit'in her tarafı bayraklarla donandığı gibi şehre Kuvayı Milliye'nin girdiği davullarla ilan edilmiştir. Pek çok felaket çeken ahalinin sevincine payan yoktur…" denilmekteydi.

Anadolu Ajansı ise 29 Haziran 1921 tarihinde, "Kocaeli mıntıkasında Türk birlikleri sekiz günlük bir zafer yürüyüşünden sonra İzmit'i kurtarmışlar, cesur ve fedakar Türk ordusunun şiddetli ve etkili saldırılarına karşı koyamayan düşman kaçmaya başlamıştır" açıklamasıyla zaferi duyuruyordu.

Aynı tarihlerde Anadolu'da kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal, İzmit'in kurtuluşunu müjdeliyordu. Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinden gönderilen ve İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan telgraflar, Ankara'daki mecliste alkışlar eşliğinde okunuyordu. Ertesi yıldan itibaren İzmit halkı Yunan işgali sırasında şehit olan eşleri, dostları, akrabaları için mevlitler okutmaya ve şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamaya başladı. İşte tam 100 yıldır İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamaya devam ediyoruz.

Tarihimizde müstesna bir yeri olan Kocaeli, 1. Dünya Savaşı sonrasındaki işgal yıllarında çok büyük acılara, katliamlara ve vahşetlere tanık olmuştur. Düşman işgalinden kurtulmak uğruna halkımız, kadınıyla erkeğiyle, genç-yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine az rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarmış, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir. Onurunu, şerefini, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya gösteren insanımızın bu direnişi, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de örnek teşkil etmiştir.

28 Haziran 1921 günü İzmit'te verilen istiklal mücadelesi, Türk Milleti'nin bugünlere gelmesine vesile olan Milli Mücadelemizde önemli bir kilometre taşı olmuştur. İzmitli ve Kocaelililer olarak başımız her zaman dik olacak, şanlı bayrağımız göklerde ebediyen dalgalanmaya devam edecektir.

Milli Mücadele döneminde İzmit ilçesi ve Kocaeli bölgesinde büyük kahramanlıklara imza atan Yahya Kaptanlar, Kara Fatmalar, İpsiz Recepler, Ahmet Fuat'ları hiç unutmayacağız. Bütün dünya bir kez daha bilmelidir ki; Türk teslim olmaz, Türk özgürlük ve bağımsızlığından asla ödün vermez.

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Mili Mücadele kahramanlarımızı ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, vatan savunmasında ön saflarda yer alan ecdadımızı minnetle yad ediyorum. 28 Haziran'da İzmit ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyorum. Allah bu millete bir daha o günleri yaşatmasın. "

Büyükakın; 100 Yıl Önce İzmit'ten Yanan Bağımsızlık Ateşi, Kurtuluş Savaşımızın Kilometre Taşı Olmuştur

Bağımsızlık, Kocaeli, Yunan, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükakın; '100 Yıl Önce İzmit'ten Yanan Bağımsızlık Ateşi, Kurtuluş Savaşımızın Kilometre Taşı Olmuştur' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir? Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak 12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı 12:00 Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı
Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı 11:35 Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün 11:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler 10:48 Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu 10:27 Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı 09:54 Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı

Son Dakika Haberleri
12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir?
12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak
11:59 Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı
11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
11:35 Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı
11:20 Kimliği olmayan öğrencilerin 1 senelerini, polis ekiplerinin yoğun mücadelesi kurtardı
11:18 Ali Koç'tan yeni hamle! Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetim listesine aldı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün
10:59 Fatih Terim direksiyonun başına geçip, Başkan Burak Elmas'ı gezintiye çıkardı
Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti         
12:25
3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Erzurum dağlarında bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri, şehrin tarihini tamamen değiştirebilir Erzurum dağlarında bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri, şehrin tarihini tamamen değiştirebilir         
12:08
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık         
10:55
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık         
09:34
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 12:35:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükakın; "100 Yıl Önce İzmit'ten Yanan Bağımsızlık Ateşi, Kurtuluş Savaşımızın Kilometre Taşı Olmuştur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement