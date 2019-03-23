Büyükakın Akademisyenler İle Buluştu

Üniversite hocaları ve akademisyenlerle buluşan Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Kocaeli'ni dünyanın en önemli marka şehirlerinden biri haline getirmek istediğini belirterek "Bunun için akademik bir akla ihtiyacımız var, gelin beraber çalışalım" dedi.

Programa Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ve çok sayıda akademisyen katıldı. Buluşmada akademisyenlere Üniversite ile şehir arasında doğru bir bağlantı kurulması gerektiğine işaret eden Büyükakın, "Sizlerin arasından buralara geldim, şimdi şehirdeyim ve şehir ile üniversite arasında doğru bir köprü olabilirim. Önümüzdeki dönemde bu kentin böyle bir akademik akılla yönetilmesi konusunda sizden destek istiyorum. Buna ilişkin kaynak üniversitede mevcut" dedi.

BURADA MUHTEŞEM BİR HAZİNE VAR

Akademisyenlere hitap eden Büyükakın, geçmişte akademisyenlik yaptığını hatırlatarak, "Yapmak istediğim şeyleri gerçekleştirmek için burada muhteşem bir hazine var. Size ihtiyacım var bunun için sizleri buraya davet ettim. Bu şehri bir marka şehir yapmak istiyoruz, bunun için ekonomiye, spora, kültüre dokunmak lazım, buna ilişkin kaynak üniversitede var. Üniversite ile şehir arasında doğru bir bağlantı kurmak istiyorum. Ben bir dönem sizin aranızdaydım, şimdi şehirdeyim ve ikisi arasında doğru bir köprü olabilirim" dedi.

ÜNİVERSİTE ŞEHRE İNMELİ

Üniversite ile belediye arasında örnek çalışmalar yapıldığını da kaydeden Büyükakın, "Kentlerimizin mimari durumları, trafiğin düzeltilmesi gibi çalışabileceğimiz pek çok konu var. İnsanların mutlu olmaları için ekonomik olarak iyi durumda olması lazım, şehrin zenginleşmesi lazım. Bunun için pazar payının artması, ihracatın artması lazım. Örneğin bu konuda mühendislik fakülteleri dizayn faaliyetlerini arttırarak katkı sunabilir. Rekabet gücünü arttırmayı sağlayacak bütüncül çözümlerin üretilmesi konusunda üniversitenin bize katacağı çok önemli katkılar var. Üniversitenin şehre inmesi gerekiyor, hayatın içine girmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

ŞEHRİ AKADEMİK AKILLA YÖNETELİM

Üniversite ile işbirliğine önem verdiğini belirten Büyükakın, "Bu şehir bir akademik akılla yönetildiğinde 25 yıl sonra dünyanın en önemli markalarından biri haline gelebilir. Ben önümüzdeki dönemde bu kentin böyle bir akademik akılla yönetilmesi konusunda sizden destek istiyorum. Anketler Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağımı gösteriyor. Benim amacım bu kenti herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir haline getirmek, bunun için akademik bir desteğe ihtiyacım var, gelin beraber çalışalım" dedi.

BÜYÜKAKIN BİR ŞANS

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ise akademisyenlerle bir araya geldiği için Büyükakın'a teşekkür ederek "Kentin yönetimi konusunda ümit doluyuz. Biz 'Araştırma Üniversitesi' modeline geçmek istiyoruz. Üretmeden tüketen bir toplum olmak istemiyoruz, bu yüzden üreten bir üniversite olmayı önemsiyoruz. Örneğin, ülkemiz şu anda yıllık 10 milyar dolarlık sağlık ürünü ithal ediyor. Biz kendi üretim gücümüzü göstermediğimiz müddetçe birilerine mahkum olmaya devam ederiz. Tüm bu ürünleri üretecek gücümüz var ama koordinasyon eksikliğimiz var. Tahir Bey'i bu anlamda bir şans olarak görüyorum" dedi.

İŞLEYEN MEKANİZMAYA ÇEVİRELİM

Rektör Hülagü'nün belli aralıklarla toplantı yapma önerisini memnuniyetle kabul eden Büyükakın, "Kent Araştırmaları toplantıları yapalım, belediye başkanları, üniversite hocaları, kente dair önerileri olan birimleri bir araya getirerek bunu işleyen bir mekanizmaya çevirelim dedi. Bunun alt çalışma başlıklarını da belirleyerek hareket etmemiz lazım" diye cevapladı.