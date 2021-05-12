Büyükakın, ''Bayram gönüllerimize sevinç hanelerimize huzur ve sağlık getirsin'' - Son Dakika

Büyükakın, ''Bayram gönüllerimize sevinç hanelerimize huzur ve sağlık getirsin''

12.05.2021 11:26
Büyükakın, ''Bayram gönüllerimize sevinç hanelerimize huzur ve sağlık getirsin'', System.String[]

Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İslâm âleminin ve Kocaelili hemşerilerinin bayramını tebrik etti.

Başkan Büyükakın, bayramların dinî ve millî duyguların perçinlendiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, millî birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği günler olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ''Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha oruçlarla, hatimlerle, teravihlerle tamamlamayı nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Bu Ramazan'da salgın nedeniyle iftar sofralarında, camilerde teravih namazlarında birlikte olamasak da gönüllerde buluştuk. Pandemi dönemi bize her zamankinden daha çok bir olmayı, birlik olmayı hatırlattı. İftar sofralarında bir araya gelmenin, camilerde omuz omuza saf tutmanın, sevdiklerimize gönlümüzce sarılmanın, sokaklarda özgürce dolaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağladı.

Biz de bu amaçla mübarek Ramazan ayı boyunca şehrimizin en ücra köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine bile ulaşarak, yardım elimizi uzatmaya çalıştık. Kocaeli'nde salgından etkilenen her kesimin yanında olmaya gayret gösterdik. Engellilerimizin, yaşlılarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için Büyükşehir personelimiz Ramazan boyunca yanlarında oldu. Çocuklarımız ve gençlerimizi de unutmadık. Onlar için sosyal medyada online programlar yayınladık. Pandemiden etkilenen esnafımıza can suyu olmaya gayret gösterdik.

Ramazan ayındaki tam kapanma döneminde devletimizin koyduğu kısıtlamalara azami derecede özen gösteren tüm Kocaelili hemşerilerime teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde bile hastanelerimizde gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık ordumuzun her bir neferine şükranlarımı sunuyorum. Kocaeli'de Ramazan aylarında toplu iftar sofralarına oturur, oruçlarımızı birlikte açardık. Bayram geldiğinde ise artık bir gelenek haline gelen Kent Bayramlaşmasında bir araya gelirdik. Hemşerilerimiz, STK'larımız ve derneklerimizle kucaklaşır, bayram coşkusunu hep birlikte yaşardık. Bu bayram iyi niyet dileklerimizi yine birbirimize uzaktan göndereceğiz ama gönüllerimiz hep bir olacak, kalplerimiz birlikte atacak.

Büyükşehir olarak, pandemi sürecinin ilk gününden bu yana olduğu gibi halkımızın huzuru, mutluluğu ve sağlığı için canla başla çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu salgının yok olması Allah'ın izniyle çok yakındır. Güzel günler, sağlık ve mutluluk dolu yarınlar bizleri bekliyor. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kocaelili hemşerilerimi en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah, birlikte nice bayramlara sağlık, huzur ve mutluluk içinde kavuşmayı nasip etsin.''

Ramazan, Pandemi, Kocaeli, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükakın, ''Bayram gönüllerimize sevinç hanelerimize huzur ve sağlık getirsin'' - Son Dakika


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