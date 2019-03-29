Büyükakın, "Belediyeciliği İyi Biliyoruz"

Kocaeli'nin dört bir yanını çok iyi bildiğini belirten Büyükakın, "Bu kentte doğduğumdan beri bu kentin meseleleri içinde oldum" dedi.

İzmit'te oturan Kandıralılardan oluşan esnaf ve kanaat önderleri, Beyaz Ev Restoran'da biraraya geldi. Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç ve Bekirpaşa eski Belediye Başkanı Abdullah Köktürk'ün ev sahipliği yaptığı toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, MHP eski Milletvekili Kemal Köse, eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, muhtar adayları, bölge esnafı ve kanaat önderleri katıldı.

DİNÇ, "GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK"

Programda ilk sözü alan eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk istikrarın önemine değinerek hizmetlerin devam etmesi için çalışmak gerektiğini söyledi. Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç ise "Biz eski siyasetçileriz. Burada bulunan esnaf arkadaşlarımızın birçoğuyla Kocaeli'nde güzel işlere imza attık. Bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

BERABER ÇALIŞMANIN BEREKETİ

"15 yıl boyunca büyükşehir belediye başkanlığı yaparken siyaseti hiç itiş-kakış, sen-ben şeklinde görmedim" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yaptığımız çalışmalarla daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir Kocaeli oluşturduk. Bu bizim beraber çalışmamızın bereketidir" dedi. Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan da konuşmasında, "İzmit Kandıra'sız, Kandıra da İzmit'siz olmaz. Özellikle önümüzdeki süreçte Kandıra'da tarım ve turizm noktasında güzel işler yapacağız" dedi.

UYUM İÇİNDE HİZMET ÜRETECEĞİZ

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ise konuşmasında, "Cumhur ittifakı olarak el ele verdik teşkilatımızla arazideyiz. İzmit Kocaeli'nin kalbi, dolayısıyla İzmit'deki her bir vatandaşımızın İzmitli olmaktan gurur duyacağı mutlu olacağı bir şehir için gayret göstereceğiz. Yapacak işimiz çok, gidecek yolumuz çok. Biz son nefesimize kadar İzmit için mücadele edeceğiz. İzmit'in tek başına yapacakları bellidir, biz Büyükşehir'le birlikte uyum içinde çalışarak hizmet üreteceğiz" diye konuştu.

BU KENTİN MESELELERİNİN İÇİNDE OLDUM

Hayatının büyük kısmını Kocaeli'nde geçirdiğini belirten Tahir Büyükakın ise konuşmasında, "Sayın İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte bu kente hizmet etme imkânı bulduk. Kentin bütün noktalarını bildiğimi söylerken boş konuşmuyorum. Karşımızda aday olan diğer arkadaşların konuşmalarını dinliyorum, 'Tramvay yapar mısınız, metro yapar mısınız, üniversite gider mi' gibi soruların tamamına 'evet' diyorlar. İzmit'e aday olmuş arkadaş fuara proje yapacakmış, mülkiyet kime ait bilmiyor. Kandıra'yı bilmezler, Başiskele'yi, Kartepe'yi bilmezler. Ben bu kentte doğduğumdan beri bu kentin meseleleri içinde oldum" dedi.

15 YILDA İNANILMAZ HİZMETLER YAPILDI

İbrahim Karaosmanoğlu'nun Kocaeli'ye 15 yılda inanılmaz hizmetler yaptığını da söyleyen Büyükakın, "Doğu tarafından şehre girer girmez yemyeşil bir kuşak karşılıyor sizi. Başkanımız zamanında otobanın kenarına ağaçlar diktirdi. Bu şehirde kişi başına 11 metre yeşil alan var. Oysa bu şehir gri bir şehirdi, sahile ulaşamıyordunuz, SEKA'da villa tipi evler yapacaklardı. Bu onların seçim vaadiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben SEKA arazisini millete veriyorum' dedi. Orada Türkiye'nin en büyük parklarından biri oldu, 500 dönümlük bir park oldu.

MUTLAKA SANDIĞA GİDİN

Belediyeciliğin nasıl yapıldığını biliyoruz, buna dair kuşkunuz olmasın. Bu seçim sonuçları itibariyle genel ve uluslararası sonuçları olacaktır. Eğer bir istikrarsızlık oluşursa önümüzde hakikaten ciddi bir kriz yaşanabilir. Ama istikrar olursa önümüzde beş yıl seçim yok. Bu yüzden şimdi var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Şimdi küslük zamanı değil, birlik beraberlik zamanı. Mutlaka sandığa gitmenizi istiyorum, sandığa gitmeme Türkiye düşmanlarını sevindirmedir" ifadelerine yer verdi.