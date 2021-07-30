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Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi - Son Dakika

Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi

30.07.2021 12:52
Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde yurtiçi ve yurtdışından katılan bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde yurtiçi ve yurtdışından katılan bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi.

Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali kamp alanında yapılan programa Başkan Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıralılar ve çok sayıda bisikletli katıldı. Başkan Büyükakın'ın konuşmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Ardından Büyükakın ve beraberindekiler ikinci gün etabını başlatarak bisikletlilerle birlikte pedal çevirdi. Alanda yaptığı konuşmasında yurtdışından misafirlerin de geldiğini belirten Başkan Büyükakın, " Hollanda'dan, Cezayir'den gelen arkadaşlarımız varmış. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız varmış. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah bisiklet sporu daha da yaygınlaşır. Hayata pedal çevirmeye devam edelim" diye konuştu.

Kocaeli'nin imajı değişecek

Doğa sporları ve bisikletin önemini vurgulamak için çabaladıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin yanlış imajını değiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Turizm Çalıştayı yapıyoruz. Diğer yandan Turizm Master Planımızı hazırlıyoruz" dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına da değinen Başkan Büyükakın, "Bu vahşete sebep olanları lanetliyorum. İnsana, doğaya, canlıya kast edecek kadar gözü dönmüşleri Allah'a havale ediyorum. Ama yılmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'mizin daha güzel olması, insanlarımızın daha iyi yaşayabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi
Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi
Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi

Bisiklet Festivali, Bisiklet, Kocaeli, Turizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi - Son Dakika Spor


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