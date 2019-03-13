Büyükakın, "Bu Şehrin Zaman Kaybetme Lüksü Yok"

"Bir orkestrada uyum varsa güzel bir müzik olur, uyum yoksa kakafoni olur. Bu kent yönetiminde de böyledir. Bu şehirde kakafoni olursa şehir kaybeder. Ama bizim ne şehrimizin ne ülkemizin zaman kaybetmek gibi bir lüksü yok" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Erdem'i işyerinde ziyaret etti. Büyükakın'a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül eşlik etti. Büyükakın ve beraberindeki heyeti işyerinde ağırlayan Erdem, daha sonra şirket yemekhanesine geçti. Büyükakın, Eryarsoy, Gönül ve Nezih Erdem, çalışanlara yemek dağıtımında yardımcı oldu.

KENTİMİZE HİZMET ETMEK EN BÜYÜK ŞEREF

Çalışanlara hitap eden Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Kocaeli halkına hizmet etmek için bu yola çıktığını belirterek "Kentimize hizmet etmek en büyük şereftir. Benim şehrim de, o şehrin insanları da bu şehirde yaşamaktan gurur duysun istiyorum. Herkes burada yaşamaktan keyif alsın, bu kenti çocuklarına miras bırakmaktan gurur duysun. Bunun olması için elimizden gelen her şeyi yapacağımız konusunda sizlere söz veriyorum" dedi.

BU KENTİ MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Kocaeli Üniversitesi'nde hocalık, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik ve Bilecik'te Valilik yaptığını da hatırlatan Büyükakın "Belediyecilikte başlayan Büyükşehir Modeli, belediye başkanının takım kaptanı olduğu bir model. Dolayısıyla takım kaptanıyla oyuncular arasında güzel bir uyum varsa iyi sonuçlar çıkar. Bir orkestrada uyum varsa güzel bir müzik olur, uyum yoksa kakafoni olur. Bu kent yönetiminde de böyledir. Bu şehirde kakafoni olursa şehir kaybeder. Ama bizim ne şehrimizin ne ülkemizin zaman kaybetmek gibi bir lüksü yok. Ülkemiz gerçekten güzel bir noktaya doğru gidiyor, 2030 yılı ekonomik tahminlerine göre Türkiye dünyanın 5'inci büyük ekonomisi olacak. Dünyanın bütün dengeleri değişiyor. Şehirler artık yarışmaya başlıyor, şehir bir marka gibi yönetilmeye başlanıyor. İnşallah biz bu şehri sporuyla sanatıyla kültürüyle çocuklar için yapılanlarla, kadınlar için yaşlılar için, engelliler için yapılanlarla bir marka haline getireceğiz" dedi.

KÖPRÜLER KURMAK İSTİYORUZ

Cumhur İttifakı Ak Parti İzmit Belediye Başkanı Sibel Gönül şunları söyledi; "Bugün ekmeğimizi birlikte paylaştık. İzmit için, tüm hemşerilerimiz için herkesin gıpta edeceği bir İzmit hayaliyle yola çıktık. İzmit'e şimdi borcumu ödemek istiyorum, bir mimar olarak güzel dokunuşlar yapacağıma inanıyorum. Bu iş sabır gerektirir, vizyon gerektirir, çok şey gerektirir, biz bunun hepsini yapacak yüreğe sahibiz. İstiyoruz ki İzmit kazansın. Gönülden gönüle köprüler kurmak istiyoruz. Samimiyet, gayret ve tevazuyla gönül belediyeciliği diyoruz, yarası olana merhem olmak demek, sıkıntısı olanın sıkıntısını dinlemek demek, gönülden gönüle köprü kurmak demek. Biz herkesin başkanı olacağız, kimseyi ayrıştırmayacağız" dedi.

İZMİT'İ İZMİT YAPABİLMEK İÇİN…

Çalışanlarına hitap eden işadamı Mehmet Nezih Erdem ise "İzmit'e projeler, hizmet lazım. İzmit'i İzmit yapabilmek için pek çok çalışma yürütmek lazım. Bizi ziyaret eden saygıdeğer konuklarımızın herhangi bir parti ayrımı yapmadan herkese hizmet edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.