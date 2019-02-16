Büyükakın'dan Bilişim Vadisi'ne Ziyaret

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bilişim Vadisi'nin toplantısına katıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Yönetim Kurulu üyeleri TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, DEİK Başkanı Nail Olpak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede katıldı. Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Büyükakın'ı ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.

TEMAS HALİNDE OLACAĞIZ

Yerel kalkınmada genç girişimcilerin ele alındığı toplantıda Büyükakın önümüzdeki dönemde istihdamın arttırılması için eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi. Endüstri 4.0 çağını yakalayabilmek için okullarda robotik ve kodlama sınıflarını da açacaklarını kaydeden Büyükakın, "Bilişim Vadisi'nin kentimize kazandıracağı katkıyı önemsiyoruz. Geleceğin dünyasında yeni iş kolları oluşacak ve bizim gençlerimizi buna hazırlamamız gerekiyor. Bu konuda Bilişim Vadisi ile sürekli temas halinde olacağız" dedi.