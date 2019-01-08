Büyükakın'dan Gaziler Derneğine Ziyaret
12 dakika önce
AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi'ni ziyaret etti.
AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi'ni ziyaret etti.
Büyükkakın, Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ve gazilerin bulunduğu ziyarette yaptığı konuşmada, gazilerin kıymetini bildiklerini belirtti.
Şehitlerin bu vatan için canlarını feda ettiklerini vurgulayan Büyükakın, "Gazilerimiz de canlarını feda etmek için yola çıktı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu vatan için görevlerini yaptı. Allah gazilerimize hayırlı ömürler versin. Tüm gazilerimize sağlıklı yaşam diliyorum. Gazilerimiz yaşayan abidelerimizdir. Siz olmasaydınız bu topraklarda böyle rahat olamazdık. Bu millet size minnettardır." diye konuştu.
Şube Başkanı Sağlık da ziyaretinden dolayı Büyükakın'a teşekkür ederek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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