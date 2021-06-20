Büyükakın'dan Kaplumbağayı Kurtaran Vatmana Teşekkür - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geçtiğimiz günlerde ulusal basına da yansıyan Akçaray raylarının üzerinde ilerleyen kaplumbağanın hayatını kurtaran vatman Serhat Topal'ı makamına davet ederek yapmış olduğu örnek davranıştan dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ÇOK MEMNUN OLDUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Böylesine güzel ve örnek davranışı bizim çalışanımızın yapması beni çok memnun etti. Savunmasız bir şekilde rayların üzerinde ilerleyen kaplumbağayı vatmanımızın fark edip güvenli alana bırakması gerçekten takdire şayan bir hareket. Kaplumbağanın kurtarılış görüntülerini izleyince büyük bir memnuniyet duydum. Kendisine gerçekleştirdiği bu davranıştan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Başkan Büyükakın, Vatman Serhat Topal'a yapmış olduğu örnek davranıştan dolayı teşekkür belgesi verdi. Başkan Büyükakın, "Bu denli örnek davranışların bizim şehrimiz Kocaeli'den çıkması beni fazlasıyla mutlu ediyor. Tüm Türkiye'de ve ulusal basına yansıyan bu örnek davranış bizleri onurlandırmıştır. Sizlerin huzurunda Serhat kardeşime teşekkür ediyorum" dedi. Görüşme hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

"PÜR DİKKAT TRAMVAY SÜRÜYORUZ"

Vatman Serhat Topal ise, "Akçaray'la açıldığı günden bugüne yolcularımızla konforlu, kaliteli ve hızlı bir ulaşım gerçekleştiriyoruz. Araç içerisindeki yolcularımızın mutluluğu, memnuniyeti kadar hat üzerindeki ani hareketlere de fazlasıyla dikkat etmekteyiz. Rayların üzerindeki kaplumbağayı görünce yavaşlayıp kontrol merkezimize ve yolcularımızı bilgilendirdikten sonra tramvaydan indim. Kaplumbağayı güvenli alana alıp tekrar yolcularımızı bilgilendirerek yoluma devam ettim. Yerimde hangi vatman arkadaşım olsaydı aynı hareketi yapardı. Bizlere işe başlamadan önce de bu gibi durumlarla karşılaşabileceğimizi ve neler yapılması gerektiğinin bilgisi aktarıldı. Ben insanlık görevimi yerine getirdim" dedi.