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Büyükakın'dan UKOM'da inceleme

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, 365 hattın anlık olarak takip edildiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükakın'dan UKOM'da inceleme, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, 365 hattın anlık olarak takip edildiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Toplu Taşıma Müdürlüğü bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. İncelemeler sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Hasan Aydınlık, Ulaşımpark Genel Müdürü Salih Kumbar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Çelebi ve diğer yetkililerinde hazır bulundu. UKOM sistemi ile 365 hat üzerinde bulunan 730 güzergah anlık takip edildiğini Büyükakın'a aktaran yetkililer, gerekli ikazların 21 kişiden oluşan denetleme ekipleri tarafından sürücülere ulaştırıldığı bilgisini verdi.


İncelemelerin ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Şehrin önemli noktalarında bulunan MOBESE kameralar ile de trafik yoğunluğu ve trafikte ulaşımı aksatacak sorunlar izleniyor, gerekli görüldüğü durumlara görevlilerimiz anında müdahale ediyor. Merkezimiz ve ekiplerimiz olası ihlallere anında müdahale ediyor. Arkadaşlarımız bu merkezden trafik yoğunluk haritaları üzerinden anlık takip de yapabiliyor" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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