Büyükakın'dan yılın ilk gününde yoğun mesai - Son Dakika

Büyükakın'dan yılın ilk gününde yoğun mesai

03.01.2021 09:37
Büyükakın'dan yılın ilk gününde yoğun mesai, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 2021'in ilk ilk gününde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirerek, görev başındaki jandarma, emniyet, itfaiye ve zabıtalar ile bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 2021'in ilk ilk gününde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirerek, görev başındaki jandarma, emniyet, itfaiye ve zabıtalar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılının ilk günlerinde yoğun bir hafta sonu mesaisi geçirdi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda bir dizi ziyaret gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ilk durağı Tavşanlı Mahallesi oldu. Tavşanlı'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Gebze Ziraat Odası işbirliğinde uygulamaya konulan korunga bitkisi tohum ekim etkinliğine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bugün ekimini yaptığımız Korunga bitkisiyle hem hayvancılığa katkı sağlanacak hem de arıcılık faaliyetlerinin gelişimine olumlu etki gerçekleştirecek" dedi.

Başkan Büyükgöz tarım destekleme projesi töreninin ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Jandarma binasına gelişinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke ve görevli personel tarafından karşılanan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, görev başındaki jandarma ekipleriyle bir süre sohbet etti. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili tarafından karşılandı. Görev başındaki tüm emniyet personellerine teşekkür eden Başkan Büyükgöz, ekiplere çabalarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Başkan Büyükgöz'ün durağı Gebze'deki itfaiye amirliği oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiyecilerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, görev başındaki Gebze Belediyesi zabıta ekipleriyle de bir araya geldi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde devam eden çalışmalar ve denetimler hakkında zabıtalardan bilgi alan Başkan Büyükgöz'ün son olarak Fatih Devlet Hastanesini ziyaret etti. Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları odalarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2021 yılını hastanede karşılayan Gebzelilere acil şifalar dileyerek moral verdi. Başkan Büyükgöz'ün sürpriz ziyaretine oldukça sevinen hastalar ve aileleri kendisine teşekkür etti. - KOCAELİ

Büyükakın'dan yılın ilk gününde yoğun mesai
Büyükakın'dan yılın ilk gününde yoğun mesai
Büyükakın'dan yılın ilk gününde yoğun mesai
Büyükakın'dan yılın ilk gününde yoğun mesai

Zinnur Büyükgöz, Jandarma, İtfaiye, Gebze, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükakın'dan yılın ilk gününde yoğun mesai - Son Dakika


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