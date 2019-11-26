Son Dakika Haberleri: Büyükakın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Büyükakın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi - Son Dakika

Büyükakın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları için Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi.

Büyükakın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları için Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen yemekte sporcularla buluşan Büyükakın, sporcular ve teknik heyetle sohbet etti.

Sekapark'ta Down Sendromlular Futsal Milli Takım kalecisi Volkan'la penaltı yarışması yapan Büyükakın, çekişmeli geçen yarışta 1-1 berabere kaldı.

Sporcuları tebrik eden Büyükakın, milli takım sporcularını ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Büyükakın, sporcuların hepsinin birbirinden yetenekli olduğunu ifade ederek, "Dört sporcumuz Kocaeli'den. Diğer kardeşlerimiz ülkemizin diğer kentlerinden geliyor. Biraz önce Volkan'la birbirimize penaltıdan gol atmaya çalıştık. 1-1 beraber kaldık. Volkan çok iyi bir kaleci. Hem de iyi bir atlet. Her sporcumuzun ilgilendiği başka spor dalları da var. Boğazı dört defa geçen yüzücü sporcumuz var. Hepsi muhteşem birbirinden güzel evlatlarımız." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de sporcuları tebrik ederek, 2020'deki organizasyonda Türkiye'ye şampiyonluk getireceklerine inandığını bildirdi.

Milli takım yetkilileri de konukseverlikleri ve sundukları imkanlar için Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:08:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükakın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]