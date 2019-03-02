Son Dakika Haberleri: Büyükakın Esnafla Buluştu

Büyükakın Esnafla Buluştu

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit'te esnafları ziyaret etti.

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Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın İzmit'te esnaflarla buluştu. Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Büyükakın'a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice,il yöneticileri, Cedit Mahalle Muhtarı ve AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Vedat Yoldaş, İKM Başkan Yardımcısı İsmail Solmaz eşlik etti.

SIKINTI ÇÖZÜLDÜ, TEŞEKKÜR EDERİZ

Büyükakın Belsa Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Şoförlerle sohbet eden Büyükakın, şoförlerin ulaşımla ilgili sıkıntılarını dinledi. Daha sonra Ayakkabıcılar Çarşısı'na giden Büyükakın, çevredeki esnafı da ziyaret etti. Erdem Döner'in sahibi Medet Erdem, "Daha önce tramvay durağıyla ilgili telefon etmişim. Çok kısa sürede çözüldü. Teşekkür ederiz" dedi. Halkevi durağının kaldırılmasını gündeme getiren esnaf Medet Erdem, "Bu süreçte biz 3 bin tane imza topladık. 280 esnafın da imzası vardı. Ancak randevu alamadık. Sizin devreye girmenizle sıkıntı çözüldü" dedi.

SİZİNLE PROJE ÜRETMEK İSTİYORUM

Geçtiğimiz günlerde beyanname açıkladığını, ancak bu beyannamede projelerden ziyade yaklaşımını ortaya koyduğunu belirten Büyükakın "Birlikte yönetmekten bahsediyorken, kendi yaptığımız projeleri sizin onayınıza sunmadan önünüze getirmek istemedim. Yapılacak projeleri anlatmak yerine sizinle beraber oturup proje üretmek istiyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:11 Kaynak: Bültenler

Tahir Büyükakın, belediye başkan adayı, AK Parti, Güncel
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