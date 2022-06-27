Büyükakın, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Büyükakın, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

27.06.2022 17:39
Büyükakın, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Kocaeli'de kahramanca mücadele eden Yahya Kaptan'ı, Kara Fatma'yı, Dayı Mesut'u, Gebeşoğlu Mehmet'i, Mahmut Nedim Bey'i, Halit Molla'yı, Servetiye kahramanlarını, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitleri rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Ecdadın canı ve kanıyla emanet ettiği şehirde, huzur içerisinde yaşadıklarını vurgulayan Büyükakın, "Bir karış vatan toprağı için canını seve seve veren bu aziz millet, bu şuurla ülkesine, bayrağına, dinine, namusuna sahip çıkmış, yurdunu düşmana çiğnetmemiştir. " ifadelerini kullandı.

Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Hürriyet ve istiklal sadece söz, slogan, heyecanlı nutuklar atarak sağlanamaz. Hürriyet ve istiklal, büyük hedefler koyarak, çok çalışarak, şehrimize ve ülkemize yapılabilecek olanın en iyisini ve en güzeli yaparak, güçlü bir ekonomi, itibarlı bir dış politika ve büyük bir vizyonla sağlanır. 28 Haziran 1921 günü tıpkı Yahya Kemal'in 'Vatanda korkulu rüya içindeyiz gerçek, fakat bu çok sürmez mutlaka şafak sökecek' mısralarında umutla müjdelendiği gibi güneş zaferle doğdu. Başka hiçbir gerekçemiz olmasa, böyle kahramanların çocukları olmak onuru bize yeter. Birlik olunca zafer şarkıları yazma gücü, dağlar gibi engelleri aşmaya yeter. Bizleri bayrağımızın altında mutlu, hür ve bağımsız bir şekilde buluşturan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün huzur ve güven içinde yaşadığımız bir İzmit varsa, onlar sayesindedir. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun."

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Kaynak: AA

Tahir Büyükakın, Kara Fatma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükakın, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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