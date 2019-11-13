Büyükakın, İzmit'te vatandaşlarla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kuruçeşme'de esnaf ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kuruçeşme merkezindeki esnafları ziyaret ederek bereketli işler diledi, vatandaşlarla hasbihal etti. Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini öğrenen ve talepleri de yerinde değerlendiren Başkan Büyükakın, "Kuruçeşme esnafı başta olmak üzere vatandaşlarımızın bir kez daha çok sıcak ilgisiyle karşılaştık. Bu sevgilerine ve güvenlerine layık olabilmek için bu bölgemizin ihtiyaçları üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.



Ziyaretlerde Başkan Büyükakın vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşların ve esnafların önerilerini ve taleplerini dinleyen Büyükakın, belli saatlerde artan trafik yoğunlaşmalarının yanı sıra parklanma konusunda yaşanan sorunların giderilmesi konusunda da çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Kuruçeşme-Plajyolu bağlantısı hakkında sorun soran vatandaşlara, "Proje çalışmamız devam ediyor" diyerek cevap veren Büyükakın, "D100 Karayolu üzerinde Kuruçeşme bölgesinde oluşturulacak Yonca Kavşak ile güney yan yol bağlantıları sağlanacak. Güney yan yol ve demiryolu üzeri araç köprüsü ile Plajyolu bölgesine erişim sağlanacaktır. Kuruçeşme Tramvay uzatma hattı Kuruçeşme merkezine geçişi kapsamında ön projeleri Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve onaylatılmıştır. Zaten Plajyolu'na kadar tramvayımız geldi ve çalışıyor. Halkımızın mutlu olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini sarf etti. - KOCAELİ