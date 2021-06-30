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Büyükakın, "Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan'daki Egemenliğimizin Sembolüdür" - Son Dakika

Büyükakın, "Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan'daki Egemenliğimizin Sembolüdür"

30.06.2021 13:06
Büyükakın,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

"1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Yasası ile Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği garanti altına alınmıştır. Ülkemizin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıması aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da sembolüdür" diyen Başkan Büyükakın, "Verilen kapitülasyonlarla zaman içinde kendi limanlarımız arasında yolcu dahi taşıyamaz hale gelen ülkemiz, Kurtuluş Savaşının ardından kendi karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkını tekrar kazanmıştır. Kabotaj Yasası bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın Mavi Vatan'daki zaferidir.

İşte bugün Kabotaj Bayramı ile bağımsızlığımızın ve ekonomik özgürlüğümüzün en önemli sonuçlarından birisi olan hakkımızı yeniden kazanmamızı kutluyoruz" ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın mesajının devamında, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu, aynı zamanda milletimizin Mavi Vatan'daki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz etmektedir. Kabotaj hakkıyla, İzmit Körfezi'nde Büyükşehir Belediyemizin başarıyla sürdürdüğü deniz ulaşımının tarafımızdan yapılması imkanına da kavuşmuş olduk. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak İzmit Körfezi'nde deniz ulaşımımızla hemşerilerimizi taşıyor, insanlarımızın işlerine, sevdiklerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu önemli hakkın elde edilmesinde emeği geçenleri saygıyla anıyor, denizcilerimizin ve bütün hemşerilerimin Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Büyükakın, Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan'daki Egemenliğimizin Sembolüdür

Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükakın, 'Kabotaj Bayramı, Mavi Vatan'daki Egemenliğimizin Sembolüdür' - Son Dakika


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