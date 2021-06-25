Üye Girişi
Büyükakın; "Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline Sahip" - Son Dakika

Büyükakın; "Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline Sahip"

25.06.2021 13:05
Büyükakın;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent dinamiklerini bir araya getirdiği Kültür ve Turizm Politikaları Kurulu 'Şura' öncülüğünde 'Kocaeli Turizm Şurası' gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent dinamiklerini bir araya getirdiği Kültür ve Turizm Politikaları Kurulu 'Şura' öncülüğünde 'Kocaeli Turizm Şurası' gerçekleştirildi. Şura'da konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "Ortak akılla, Kocaeli'nin geleceğini tasarlayacağımız bir Turizm Master Planı hedefliyoruz. Her fikir önemli. Kocaeli'nin yüzde 50'si orman, yüzde 29'u tarımsal arazi, bizim sadece yüzde 1, 5'lik yüzölçümümüz sanayi. Bizim iki ayağımız denizde. Kocaeli Turizm Kenti olma potansiyeline sahip bir kent" dedi.

'KOCAELİ TURİZM ŞURASI'

Kocaeli Turizm Master Planının en önemli parçası olan 'Kocaeli Turizm Şurası' geniş bir katılımla Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"HEDEFİMİZ TURİZM MASTER PLANI"

Kocaeli Turizm Master Planı'nın önemine vurgu yapan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Ne yapmaya çalışmak istediğimiz belli. Kocaeli Turizm Master Planı oluşturmaya çalıştırıyoruz. Kocaeli'nin turizme katkısı için bir adım olan Kocaeli Turizm Master Planına zemin hazırlamak için Kocaeli Turizm Şurası'nı gerçekleştiriyoruz. Ortak bir akılla ilerlemeye çalışıyoruz. Bu kentin Kocaeli Turizm Master Planı için söyleyeceğiniz her şey önemli" ifadesini kullandı.

"KOCAELİ TURİZM İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞEHİR"

Kocaeli'nin turizm için önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakı; "Kocaeli'de turizm mi? olur diyenler çıkacaktır. Kocaeli sanayi kenti, daha müsilajla uğraşamıyorsunuz diyenler olabilir. Biz her krizi fırsata çevirmeyi hedefliyoruz. Mesela biz müsilajla mücadeleyi fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Marmara Denizi'nde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tedbir alması yetmiyor. 7 il daha var. Bu bize birlikte hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Kocaeli'nin %50'si orman, %29'u tarımsal arazi, bizim sadece %1, 5'lik yüz ölçümü sanayi. Bizim iki ayağımız denizde. Bir zirvemiz var. Doğa parkurlarımız, karavan parkımız var ORMANYA'da. Gebze herkesin gözünde bir sanayi ilçesi, ama Gebze'de Ballıkayalar var. Fatih'in otağı, Anibal'ın mezarı var. Ben deniz kenarında oturduğumda İzmit Körfezi'nde yelken ve kürek yarışları, Kandıra sahillerinde sörf yarışları, doğa sporları için uygun alanlar görüyorum. Geleceğimiz turizm. Kocaeli'nin geleceğini yeniden hayal etmenizi istiyorum. Kentin tüm paydaşları burada. En doğru fikir önerilerinizi, gelecek nesilleri düşüneceğiniz fikirleri bekliyoruz. Buradan çok güzel fikirler çıkacağını inanıyorum" dedi.

"KOCAELİ İLKLERİ BAŞARMIŞ BİR ŞEHİRDİR"

Kocaeli'nin turizm potansiyeline sahip bir kent olduğuna dikkat çeken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Kocaeli'nin geçmişten gelen bir kötü algısı var. Sanayi. Kocaeli'nin Turizm kenti olma hedefi bu geçmişin izini silme fırsatı veriyor. 111 Fabrika bacasını online takip ediyoruz. 13 yer istasyonuyla hava kalitesini ölçüyoruz. Biyolojik arıtma olmayan OSB yok. Kocaeli'nin havasının çok kirli olduğu algısı var. Ama gerçek Kocaeli'nin havasının birçok şehirden temiz olduğudur. Metropol bir şehir olan İstanbul'un hemen yanındayız. Bu bizim için önemli bir turizm potansiyeli. Bunun yanı sıra Kocaeli Bilişim Vadisi'ne ev sahipliği yapan ve 2 Üniversitesi olan bir şehir. Bu bize Bilim, Teknoloji ve Turizmi bir arada yeni bir alan oluşturma fırsatı verebilir. Bilim ve Teknoloji Turizmi diyebileceğimiz bir konuyu burada tartışmanızı istiyorum. Bunun yanında şehrimize turist çekebileceğimiz tanıtımları yapmamız lazım. Kocaeli ilkleri başarmış bir şehir. Birçok özelliği üzerinde barındıran bir belediye başkanımız var. Burada tartışılacak her fikrin önemli olduğunu belirtiyorum ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. Konuşmaların sonunda I Mean It Creative Kurucu Başkanı ve CEO'su Emrah Yücel ve I Mean It Türkiye Direktörü Nazlı Kayı, sunum yaptı. Öğleden sonra gerçekleştirilen programda çalıştaylar ile Turizm Şurası devam edecek.

Büyükakın; Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline Sahip

Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükakın; 'Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline Sahip' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış 15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, 15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor 14:55 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:35 Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü

Son Dakika Haberleri
15:37 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın
15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış
15:17 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:37 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
"Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın         
15:38
24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı         
15:18
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm         
15:03
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
13:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:42:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükakın; "Kocaeli, Turizm Kenti Olma Potansiyeline Sahip" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement