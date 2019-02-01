Büyükakın, Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'ni ziyaret etti, iş yeri sahipleri ile bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi. Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Alaattin Alpergin ve yönetiminin de yer aldığı buluşmaya ayrıca Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk de katıldı.

SİZLERLE BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

Toplantıda ilk olarak konuşan Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Alaattin Alpergin, iş yeri sahipleri olarak talep ve önerilerini dile getirdi. Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt de sanayi esnafı ile birlikte bölgede yapılacak projeler hakkında her zaman fikir alışverişinde bulunarak çözüm üreteceklerini söyledi. Doç. Dr. Tahir Büyükakın da sanayici esnafının sorularını tek tek cevapladı.

BİLMEDEN KONUŞUYORLAR

""Ben bu kentte doğdum büyüdüm" diyen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Adaylık için 'Bilecik Valisi'ni getirdiler' diyenler, bilmeden konuşuyor. Hayatımın sadece 1.5 yılını Bilecik'te vali olarak geçirdim, geriye kalan bütün ömrümü burada geçirdim. Bu kentin her noktasını bilirim, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik yaptım, her projesini bilirim. Hocalık var, belediyecilik var, valilik de var ben bu işi bilirim merak etmeyin" dedi