Büyükakın, "Sonuna Kadar Takipçisi Olacağız"

Cumhur İttifakı adayları Cedit Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Akşam saatlerinde düzenlenen mahalle mitingine AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, il ve ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

CEDİT'E KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Programda ilk olarak İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül konuşma gerçekleştirdi. "Cedit Mahallesi'nde bir kentsel yenileme var" diyen Gönül, Sayın Bakanımız geçtiğimiz günlerde buradaydı. Konuyu detaylı olarak görüştük, aktarımlarda bulunduk. Ödemelerle ilgili sorun vardı, o sorun aşıldı. Biz İzmit Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İzmit'in kazanmasını istiyoruz. İzmit Belediyesi'nin yapacakları tek başına bellidir. Biz Büyükşehir Belediyesi ile birlikte uyum içinde çalışarak Cedit'e de kazandırmak istiyoruz" dedi.

BÜYÜKAKIN, "BU İŞ BİTMİŞ"

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da konuşmasında kalabalığa vurgu yaptı, "İzmit'te Cedit'te bu iş bitmiş, sadece geri sayım devam ediyor" dedi. Bölgenin bütün meselelerini bildiğini söyleyen Büyükakın "Burada bir kentsel dönüşüm çalışması İzmit Belediyesi ve Çevre Bakanlığı arasında yürütülüyor. Ufak tefek sorunlar da olduğunu biliyorum, geçtiğimiz günlerde bunları Sayın Bakanımıza bizzat anlattık.

"BİZ GEREKEN ADIMLARI ATTIK"

Bölgeden kanaat önderlerimizle birlikte bir toplantı gerçekleştirdik, sayın bakanımız mevzuya ilişkin değerlendirmeyi bizzat yapacağını söyledi. Bir ödeme problemi vardı bölgeyle ilgili onların talimatları verildi ve gereken adımlar atıldı. Önümüzdeki süreçte İzmit Belediyesi konuyla ilgilenecek, Sibel ablamız ilgilenecek. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar takip edeceğiz, gerekirse biz de olaya müdahale edeceğiz" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI KİLİT TAŞIDIR"

"Biz bu kentte 10 yıl belediyecilik yaptık, şimdiye kadar yapılan bütün projelerden haberimiz var" diyen Büyükakın, "Kentin meselelerini biliyoruz. Bir de bu seçimlerin önemli bir yanı var; beka meselesi. Bakın Kandil'deki adamla Pensilvanya'daki adamları dinlediğinizde hepsi aynı şeyi söylüyor, bizim gitmemiz gerektiğini söylüyorlar. Bizi engel olarak görüyorlar, kilit taşı olarak görüyorlar. Bizim Anadolu toprakları bütün bu coğrafyanın kilit taşı mesabesindedir, çektiğinde bütün her yer çöker. Türkiye'deki kilit taşı ise Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nı düşürüp, Türkiye'yi düşürmek istiyorlar" dedi.

"TAKIM OYUNU" VURGUSU

Sandığa gitmenin önemine vurgu yapan Büyükakın, "Sakın ola dargınlıkla, kırgınlıkla, küskünlükle sandığa gitmemezlik etmeyin. Belediye başkanından randevu almadım, görüşemedim deyip, pireye kızıp yorganı yakmayın. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi takım oyunu oynasın diye destek verin. Sibel hanımla beraber çalışırsak hizmetin bereketi çok farklı olur. Durmak yok, 31 Mart akşamına kadar çalışmaya devam diyorum" dedi. AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de yaptığı konuşmada seçimlerin önemine değindi.