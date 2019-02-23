Büyükakın "Spora Ve Sporcuya Azami Destek Vereceğiz"

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü'nün 40'ıncı kuruluş yılı gecesine katıldı. Geceye Büyükakın'ın yanı sıra Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, KASKF Başkanı Murat Aydın ve sporseverler katıldı. Çenesuyu Plajyolu Spor Başkanı Bünyamin Akman, Büyükakın'ı KBB Genel Sekreterlik ve Bilecik Valiliği yaptığı dönemde sık sık ziyaret ettiğini belirterek, programa katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gecede konuşan Büyükakın, "önümüzdeki süreçte spora ve sporcuya azami destek vereceğiz" dedi.

KALİTELİ BİR YAŞAM İÇİN SPOR

Büyükakın ise genel sekreterlik yaptığı dönemden beri spor kulüpleriyle iç içe olduğunu belirterek "Biz başından beri spora çok boyutlu bir şekilde baktık. Spor yapan biri hayatını disipline ediyor ve başarılı bir bireye dönüşüyor. Kaliteli bir yaşam için spor yapmalıyız" dedi.

OKULLARDA SİSTEM KURACAĞIZ

Sporun doğru bir şekilde planlanması gerektiğini de belirten Büyükakın, "Biz çocuklarımıza temel spor eğitimi aldırarak başlamalıyız. En geç ilkokula başladığı dönemde bunun başlaması lazım, ondan sonra yetenek testleri yapılmalı. Okullarda kuracağımız sistem ile çocukların lisanslı sporcu olması ve ardından profesyonele yönlendirilmesi mümkün olur. Böylece olimpiyat şampiyonları yetiştirebiliriz" dedi.

BU KENTİN MARKA DEĞERİ

Sporu hayatın merkezinde konumlandırmak gerektiğini de kaydeden Büyükakın, "Spor bir yandan insanların hayatına renk katmalı, öte yandan şehir yaşamına renk katmalı, şehri tanıtmalı. Kocaelispor bu kentin bir marka değeridir ve orada Bahri Başkanla çok güzel işler yaptık. İnşallah süper lige çıkacağız, nihai olarak uluslararası ciddi başarılar da elde ederek Kocaeli'nin tanıtımına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bu manada önümüzdeki süreçte spora ve sporcuya azami destek vereceğiz" dedi.

YENİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Konuşmasının sonunda yeni nesil belediyecilikte sporcu yetiştirme konusuna değinen Büyükakın, "Gençler, kadınlar, çocuklar için tasarımla yapmalıyız. Yaşlılar emekli olduktan sonra bir köşeye çekilmemesi gerekiyor, engelliler bu şehirde hiçbir engel olmadan geçmesi gerekiyor. Bunların tamamına bakan bir kafa, bütüne bakan bir kafa gerekiyor. Dolayısıyla belediyecilik klasik manada belediyecilik yapamayız. İnsanlar Kocaeliliyim demekten gurur duysunlar istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Programın ardından Büyükakın'a spor kulübüne katkılarından dolayı plaket verildi.